Valeria verso il ritorno a casa, sospeso il sit in delle associazioni. Il sindaco: “Serve una nuova legge”

Dunque Valeria Maltese tornerà nella sua casa di via Istria. Come preannunciato ieri, la giovane marsalese ha avuto piena garanzia che nei prossimi giorni la famiglia Sparla libererà l’appartamento che aveva abusivamente occupato, consentendole di riappropriarsi di un diritto che per ben 11 mesi le era stato negato. Tra i primi a commentare l’esito della vicenda, comunicato dall’avvocato Diego Tranchida, legale della giovane marsalese, è stato il coordinatore provinciale di Libera Salvatore Inguì, che aveva comunicato alla nostra redazione l’intenzione di organizzare una manifestazione presso le case popolari di via Istria a sostegno di Valeria Maltese. “Ringraziamo la famiglia per la saggia decisione – scrive Inguì su Facebook – e siamo consapevoli che anch’essa vive le sue difficoltà abitative. Pertanto il sit-in viene sospeso in attesa della felice conclusione. Ringraziamo tutti i cittadini marsalesi che hanno dato la loro fattiva e concreta solidarietà”.

“Siamo felici per lei”, commenta il sindaco Massimo Grillo che poi aggiunge: “Una grande lezione proviene da questa vicenda: dove le leggi e le procedure amministrative non riescono a garantire i diritti dei più deboli e rallentano l’azione delle istituzioni, può lo spirito di comunità e la pressione sociale. Le istituzioni, specialmente quelle locali, spesso chiamate a compiti non in linea con le risorse umane e finanziarie proprie degli enti locali, sono forti solo se supportate e sostenute dalle loro comunità. Il giorno in cui Valeria entrerà di nuovo a casa sua sarà una vittoria di tutta la comunità marsalese che, anche grazie alla trasmissione “Fuori dal Coro”, ha fatto sentire la propria voce e la propria presenza. Un grazie di cuore a Valeria e alla sua famiglia per il garbo e la civiltà dimostrate durante questi 11 mesi difficilissimi. Speriamo che la vicenda di Marsala serva a portare l’attenzione del Parlamento sul problema dell’occupazione abusiva delle case: un problema che investe tutta l’Italia e che vede una legislazione inadeguata a tutelare i più deboli”.