Marsala: Valeria può tornare a casa, gli occupanti si sono impegnati ad andare via

Valeria Maltese potrà tornare al più presto nella propria casa. La giovane marsalese ha infatti saputo stasera dal suo avvocato, Diego Tranchida, che la famiglia Sparla si è impegnata a lasciare l’abitazione abusivamente occupata 11 mesi fa. Tramite un intermediario, gli Sparla hanno parlato con il legale della ragazza, assicurando che libereranno l’appartamento nel più breve tempo possibile. Nel giro di qualche giorno Valeria potrà dunque tornare nell’abitazione di famiglia, all’interno di una palazzina popolare di via Istria, nella periferia di Marsala. Informata dal suo avvocato, la giovane ha espresso la propria felicità e, naturalmente, non vede l’ora di potersi riappropriare dell’abitazione in cui ha vissuto fino allo scorso 31 dicembre e da cui ingiustamente era stata costretta ad allontanarsi, in seguito all’occupazione della famiglia Sparla, che non avevano ceduto nemmeno di fronte all’ordinanza di sgombero dell’amministrazione comunale.

Si avvia dunque a conclusione una vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica locale e nazionale, in particolare dopo il servizio andato in onda su Rete 4, durante la trasmissione “Fuori dal coro”, condotta dal giornalista Mario Giordano.