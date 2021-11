Sviluppo infrastrutturale nelle Egadi, incontro Forgione-Gelmini

Il sindaco Francesco Forgione ha incontrato a Roma la Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini per discutere dei finanziamenti inerenti i progetti di sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione del territorio di 40 comuni che comprendono anche le isole Egadi.

«Un incontro molto importante che ho sollecitato per affrontare i problemi delle isole minori di fronte alle emergenze e ai tempi imposti dal PNRR e alle relative difficoltà che hanno i piccoli comuni nel fronteggiare l’esigenza di una programmazione che deve avere tempi rapidi e progetti esecutivi – ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione – Il nostro è un Comune che, negli ultimi anni, ha avuto enormi difficoltà a causa della mancanza di progettualità e di assenza di progetti esecutivi nei tempi richiesti dai bandi che il Ministero ha proposto. Al nostro arcipelago sono stati assegnati circa 3 milioni di euro per opere pubbliche per la riconversione energetica che riguarderanno Favignana, Levanzo e Marettimo. Noi stiamo correndo per accedere ai finanziamenti che ci sono stati concessi, grazie anche al lavoro svolto dal nuovo responsabile dell’ufficio tecnico, conciliando i tempi richiesti e le difficoltà che il Comune ha a livello strutturale – conclude il primo cittadino egadino – La Ministra è stata molto sensibile nel dare la possibilità a tutti i piccoli comuni di avere tempi più elastici per la definizione esecutiva dei progetti già previsti, come nel nostro caso, nel piano triennale delle opere pubbliche. Colgo l’occasione per ringraziarla per la disponibilità personale e per la sensibilità istituzionale dimostrata».