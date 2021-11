Marsala: all’Impero Le Vibrazioni e Cavalleria Rusticana, è tempo di pensare alla nuova stagione teatrale

Siamo al 5 novembre ed (ancora) non si parla di una stagione teatrale invernale a Marsala. Questo dovuto, bisogna dirlo, anche al fatto che i teatri di proprietà comunale necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria per il quale peraltro, il Comune ha stipulato un contratto d’appalto con l’impresa Armonia. Lavori attesi da tempo per consentire la piena fruizione del Teatro “Sollima” in vista di una possibile riapertura, parzialmente avuta con gli Stati Generali Export all’Impero.

Ancora non si sa cosa ha in serbo l’Amministrazione comunale sul fronte degli spettacoli teatrali e musicali da offrire ai cittadini e ai visitatori e turisti, potendo sfruttare il “momento d’oro” dei tanti set cinematografici in Città e in Provincia.

Al momento sono tre gli spettacoli confermati: il 28 novembre il Teatro Impero ospiterà l’evento Masters of Psychedelic Rock, la band Inside Out in un tributo ai Pink Floyd con un grande ospite: il chitarrista Stef Burns; il 26 novembre sembra finalmente fatta per il concerto della band Le Vibrazioni con l’Orchestra diretta dal Maestro Beppe Vessicchio, salvo ulteriori rinvii. Il concerto avrebbe dovuto tenersi proprio nel periodo di pandemia ed è stato rinviato più volte. Adesso però si potrà di nuovo entrare a teatro senza restrizioni e capienze – ma con Green Pass – e quindi bisognerà capire se c’è la tempistica per garantire al gruppo guidato da Francesco Sarcina di salire sul palco dell’Impero. Per loro, fra l’altro, è un ritorno a Marsala: anni fa, al loro secondo album, la band di “Dedicato a te”, “Ovunque andrò”, “Vieni da me” e “Angelica”, si era esibita live a Porta Nuova. “Per noi sarà la prima volta in cui mischiare, come in una sorta di lotta amorosa, il Rock e il Pop Italiano con la musica Classica e un’orchestra: uno spettacolo unico, in cui presenteremo tutti i nostri più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio”.

Il 9 dicembre prossimo invece, sempre l’Impero ospiterà “Cavalleria Rusticana – Opera”, atto unico di Pietro Mascagni tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. I biglietti degli eventi si possono prenotare su TicketOne.

Non bisogna dimenticare che la Città Lilybetana ospiterà il secondo ciclo del corso di formazione per professori d’Orchestra “Music OF US”, organizzato dal Coordinamento Sezione Musica UCIIM Sicilia (Co.Se.MUS) in compartecipazione e con il patrocinio del Comune. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 di novembre e il corso si terrà tra gennaio e maggio del 2022 al “Sollima” e all’Impero. Il primo ciclo è già iniziato con musicisti provenienti da tutta la Sicilia impegnati nello studio della suite sinfonica Scheherazade di N. Rimskij-Korsakov.