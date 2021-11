Wine Packaging, tappa alle Cantine Florio di Marsala del Tonutti Label Tour

Nei giorni scorsi si è tenuta presso le Cantine Florio di Marsala, la tappa Zero del Tonutti Label Tour, una microfiera degli operatori del wine packaging rivolta alle cantine vitivinicole e agli studi grafici siciliani, promossa da Tonutti Tecniche Grafiche Spa in collaborazione con Avery Dennison, Luxoro-Kurz, Vinolok e Vetropiù. L’evento, il primo del settore in presenza nel Sud Italia, ha riscosso un enorme successo.

Alla presentazione delle novità di mercato da parte degli sponsor è seguito un interessante contributo di Luca Fois, docente di design al Politecnico di Milano sulle nuove tendenze nel wine packaging e sui cambiamenti che la pandemia ha comportato. Sostenibilità, tecnologia e iper-personalizzazione sono i trend di settore maggiormente in voga.

I partecipanti hanno avuto modo di incontrare vari partner toccando con mano i prodotti proposti; a seguire un pranzo in cui l’artista Massimiliano Gosparini ha intrattenuto gli ospiti con un live painting riproducendo un’inedita storia ambientata nell’Isola di Pantelleria.