Otium dà vita a Biblioteche Piazze del Sapere: libri, jazz ed enogastronomia

La Biblioteca Sociale Ex Libris dell’Associazione Culturale Otium/Ente Terzo Settore di Marsala, ha pianificato per i prossimi mesi una rassegna con il proposito di pervenire a tre intenzioni: favorire la conoscenza e supportare l’attività di autori vincolati alla Sicilia; animare lo spazio della Biblioteca Sociale Ex Libris, ampliandone la fruizione e il radicamento nel territorio del Comune di Marsala; promuovere l’editoria indipendente.

L’attività si inserisce tra quelle previste nel Protocollo d’intesa, sottoscritto recentemente con l’Amministrazione Comunale di Marsala. La rassegna prevede incontri con autori, jazz house concert, letture per bambini e tertulias, con momenti di degustazioni enogastronomiche, due incontri curati dalla rivista Loft Cultura e, per alcune presentazioni dei libri, “il firma copie con zuppa” di Ciacco Putia; ad accompagnare gli House Concert Jazz curati da Peppe Pipitone, un classico “scaccio siciliano”.

L’iniziativa “Biblioteche Piazza del Sapere” prende il via oggi con la presentazione del libro del giornalista Ernesto Oliva racconta “I Pazzi di Corleone” (Di Girolamo Editore) e proseguirà nel mese di novembre, domenica 7 ore 10-13 con l’evento “Libri da parati”, un nuovo modo di leggere per bambini da 4 a 99 anni (Ed. Verba Volant); mercoledì 10 alle ore 19 invece, Paola Pottino presenta “L’inferno di Narciso” (Torri del Vento Edizioni), evento promosso dalla rivista Loft Cultura. Paola Pottino collabora con La Repubblica; è tra le autrici de “E’ la stampa, bellezze!”. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Jana Cardinale.

Venerdì 12 alle ore 21 Jazz House Concert con Roberto Campo Trio “Monk’s Mood”, formazione con Roberto Campo alla chitarra, Giuseppe Pipitone al basso elettrico e Roberto Provenzano alla batteria. Il 17 novembre lo scrittore e poeta spagnolo Miguel Angel Cuevas racconta “Postuma”, l’ultimo libro (Le Farfalle Edizioni); conversano con l’autore, i professori Nicolò Messina e Giovanni Marchetti. Sabato 20 alle ore 18.30 “Tertulia. Ricordiamo la Storia del Circolo di Cultura di Marsala” con gli interventi di Giovanni Alagna, Cesare Ferrari, Gaspare Li Causi ed Elio Piazza. Venerdì 26 alle 19 Jazz House Concert con il Paolo Passalacqua Trio, formazione composta da Paolo Passalacqua al piano, Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria. Altri eventi si svolgeranno per tutto il mese di dicembre.