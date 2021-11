Covid: in Italia 5.188 casi, positività allo 0,7%. In Sicilia più guariti e zero ricoveri in 24 ore

Condividi su:

Sono 5.188 positivi al Coronavirus in Italia oggi, 63 i decessi (totale da inizio pandemia di 132.224) e 4.285 i guariti (totale 4.565.291). Record di tamponi in Italia, ne sono stati effettuati 717.311 molecolari e antigenici e il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all’1,2% di ieri. Crescono i ricoveri ordinari: 3.029 (+37) ma scendono di poco quelli nelle intensive (-4), mentre sono 81.877 le persone in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi in totale nel Paese sono 85.287, con un incremento di 840 casi. In Sicilia invece sono 398 nuovi positivi, 7 i deceduti (totale 7.029) e 601 i guariti (totale 294.877). La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: 01/11/21 (n. 1), 31/10/21 (n. 1) e 29/10/21 (n. 1). Sono 7.401 i positivi attuali in totale sull’isola, con una decrescita di -210

casi che tornano quindi a scendere rispetto ai giorni scorsi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +33.413 (si contano anche quelli rapidi): l’incidenza cala dunque all’1,19%. Degli attuali positivi, 300 (/) pazienti sono ricoverati con sintomi, 40 persone sono in terapia intensiva (/).





















Condividi su: