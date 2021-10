E’ il marsalese Pasquale Marino il nuovo allenatore del Crotone, esonerato Modesto

Francesco Modesto non è più l’allenatore del Crotone, al suo posto arriva Pasquale Marino. La società ha deciso nella tarda serata di esonerare il tecnico dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento e ad appena 10 giornate che hanno visto il Crotone in fondo alla classifica di Serie B a 10 punti.

Il tecnico marsalese ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva. Marino, tecnico di grande esperienza con oltre 600 panchine tra i professionisti, in passato ha allenato anche Catania, Udinese, Parma, Genoa, Spezia, Empoli e Spal. Di certo l’esperienza per rilanciare il Crotone non gli manca.