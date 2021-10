Corteo No Green Pass a Trapani: “Noi pacifici e senza leader, per la difesa del lavoro e della libertà di scelta”

Il comitato spontaneo 15 ottobre 2021 Trapani No Green Pass ha organizzato sabato pomeriggio, un corteo che si è svolto attraverso il centro storico di Trapani. I manifestanti, circa 200 persone, in maniera pacifica e tranquilla hanno attraversato la città inneggiando vari slogan della protesta.

“La nostra protesta riguarda principalmente l’utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro. Molte persone si sono vaccinate, per non perdere il posto di lavoro o per non poter sostenere il costo dei tamponi – scrivono dal Comitato -. Riteniamo che questa imposizione da parte del Governo sia illegittima e anticostituzionale. Contestiamo la circostanza che solo i non vaccinati devono sottoporsi a tamponi a pagamento per accedere nei luoghi di lavoro, mentre i vaccinati non devono sottostare a quest’obbligo pur essendo anche loro in grado di contagiare. Riteniamo che il green pass, così come concepito, non sia una soluzione sanitaria per combattere il virus. Noi siamo a favore della libertà di scelta, poiché la responsabilità di vaccinarsi ricade su ogni persona che decide liberamente di sottoporsi alla sperimentazione. Siamo inoltre fermamente convinti a difendere con ogni mezzo la sperimentazione che vorrebbero iniziare a fare anche sui bambini. Siamo tutti padri, madri, fratelli e sorelle e soprattutto figli e nipoti di persone che in anni passati hanno lottato e sono morti per garantirci la libertà dagli oppressori e la conquista di diritti fondamentali per ogni essere umano ed è per questo che nei nostri cortei inneggiamo alla libertà e al ritorno ad una vita normale. Il nostro gruppo si è formato spontaneamente e non ci sono leader o organizzatori che decidono o prevalgono sul gruppo. Tutti siamo uniti in un obiettivo comune e ognuno di noi dà il suo contributo”.

Poi il Comitato chiarisce: “Durante la manifestazione che si è svolta ieri nessuno dei giornalisti presenti ha richiesto interviste a nessuno di noi pur avendo pubblicato qualche articolo in cui si riportava il nome e cognome di una nostra concittadina come organizzatrice del movimento. Ci teniamo a specificare che la signora in questione non ha rilasciato nessuna intervista e riteniamo sia opportuno da parte degli organi di stampa verificare attentamente da chi vengono rilasciate le dichiarazioni. Inoltre teniamo a precisare che il corteo dopo aver percorso le vie cittadine ha terminato il suo percorso in Piazza Saturno, dove abbiamo reso omaggio al proprietario del Bar Piccadilly, una delle poche attività che si è opposta alla normativa sul green pass, omaggiando il titolare della bandiera tricolore a simbolo della libertà e della sacralità della Costituzione Italiana”.

Il Comitato Spontaneo 15 ottobre Trapani NO GREEN PASS continuerà la sua attività di protesta pacifica nelle prossime settimane come ha sempre svolto nel rispetto delle regole dei luoghi, previa autorizzazione degli organi competenti: “Invitiamo la cittadinanza che si sente in linea con le nostre idee ad unirsi a noi per questa protesta civile”.