Marsala Schola, continuano le polemiche all’interno della maggioranza

L’approvazione dell’atto d’indirizzo relativo allo scioglimento di Marsala Schola che ha registrato la divisione netta all’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo, ha portato all’immediata presa di posizione del primo cittadino il quale ha lamentato l’inopportunità della decisione del Massimo Consesso Civico.

Grillo ha anche annunciato che avvierà una discussione nel corso di una verifica all’interno della maggioranza e contestualmente ha dichiarato che sta per predisporre le “carte” per lo scioglimento dell’Istituzione che si occupa delle scuole di competenza comunale.

Sull’argomento abbiamo sentito alcuni esponenti di Palazzo VII Aprile che fanno parte della maggioranza che sostiene il sindaco.

“Si è trattato di un voto davvero affrettato visto che tra poche settimane arriverà in Consiglio comunale la delibera relativa alle società partecipate – ci ha detto Vito Milazzo capogruppo del Movimento Liberi -. Qualcuno ha voluto anticipare i tempi. Comunque in Aula deve giungere anche la relazione del cda dell’Istituzione e noi invece abbiamo dovuto esprimerci prima che tutto ciò si verifichi. Bene ha fatto il sindaco a preannunciare una verifica di maggioranza. E’ trascorso appena un anno di “vita” di questa giunta. E’ opportuno per continuare ad amministrare la città, sapere con chi si debba proseguire. Noi di Liberi, lo ricordo sempre, abbiamo fatto un passo indietro quando si è trattato di avere una rappresentanza in giunta. Abbiamo espresso il presidente del cda di Marsala Scola. Se l’istituzione verrà sciolta, è evidente che richiederemo una nostra espressione in giunta”.

Sulla questione abbiamo ascoltato uno dei promotori dello scioglimento di Marsala Schola. “Già lo scorso anno precisamente il 22 dicembre la deliberà non passò per il voto di parità che in Aula corrisponde ad una bocciatura – ci ha detto Flavio Coppola -. La maggioranza era divisa anche allora, eppure il sindaco non ne ha tenuto conto ed e ha nominato un cda peraltro oneroso. Non capisco come possa mantenersi in vita un’Istituzione che funziona poco e male e che costa tanto alle casse del comune. Tanto vale scioglierla. Il gruppo in un eventuale riunione di maggioranza sarà rappresentato dal nostro leader l’onorevole Stefano Pellegrino”.

Anche Ivan Gerardi del Movimento Via si è espresso con il voto in Aula a favore dello scioglimento di Marsala Schola. “Tuttavia se nel corso della preannunciata riunione di maggioranza – ci ha detto – il sindaco dovesse proporci un nuovo assetto organizzativo dell’Istituzione si potrebbe avviare una discussione. Comunque più in generale io credo che l’amministrazione Grillo abbia bisogno di un cambio di rotta e di una sterzata in tema di cose da fare”.