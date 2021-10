Trapani: i Carabinieri non lo trovano ai domiciliari, la moglie dice che è uscito

Nella giornata di mercoledì appena trascorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un pregiudicato trapanese, G. G. per il reato di evasione.

Predetto, in atto sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per furti commessi i primi del mese in corso, non risultava presente in casa ad un controllo eseguito dai Carabinieri.

Ad accogliere i militari operanti, la moglie la quale dichiarava che il marito era poco prima uscito di casa.

I Carabinieri si mettevano quindi sulle tracce del 33enne allontanatosi arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione.

Dopo prolungate ricerche da parte di più equipaggi dell’Arma l’uomo veniva rintracciato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo eseguito nella mattinata odierna dove sono stati riconfermati gli arresti domiciliari ma con il braccialetto elettronico.