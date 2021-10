Covid: in Italia 5.335 casi, in Sicilia +471. Crescono i ricoveri. Nel trapanese +24

Sono 5.335 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, 33 i decessi (totale da inizio pandemia 132.037) e 3.433 guariti (totale 4.551.882). I tamponi effettuati sono 474.778 e il tasso di positività sale all’1,1%.

Sono 2.658 i ricoverati in degenza ordinaria (+49), 349 (+2) quelli ricoverati in Intensiva, mentre sono 75.637 le persone che si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 78.644 gli attuali positivi complessivamente nel Paese, con un incremento di 1.866 casi.

In Sicilia invece, sono 471 i nuovi positivi al Covid, con 3 decessi (totale 7.012) e 370 guariti (totale 293.492). La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 3 IL 27/10/21 – N. 1 IL 25/10/21 – N. 1 IL 23/10/21- N. 1 IL 17/10/21- N. 1 IL 10/09/21- N. 1 IL 05/09/21- N. 1 IL 24/08/21.



Gli attuali positivi in totale sull’isola sono 7.142, con un ulteriore incremento di 98 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +13.409 (si contano anche quelli rapidi). La Regione Sicilia comunica che 53 tamponi molecolari comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti.

Degli attuali positivi, 286 (+6) pazienti sono ricoverati con sintomi, 38 persone sono in terapia intensiva (/).

In Provincia di Trapani si registrano +24 positivi.