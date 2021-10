Studenti del “Sirtori” nei locali di via Grazia Vecchia, i genitori: “Aula inadeguata”

Si torna a parte dell’inagibilità delle 11 aule dell’Istituto Comprensivo “Sirtori”. Se n’è parlato ieri, anche nel corso del Consiglio comunale di Marsala. Diversi alunni sono stati trasferiti nei locali comunali in via Grazia Vecchia, in pieno centro, ma in condizioni alquanto discutibili.

Alcuni genitori hanno già ottenuto il nulla osta per trasferire i propri figli in altre scuole, altri, la maggior parte, devono ogni giorno accompagnare i propri figli in locali con al posto di un portone, una saracinesca, con aule strette che non garantiscono il distanziamento anti-Covid, con il prospetto esterno fatiscente.

“Una classe dove l’unica fonte d’aria è la porta finestra che affaccia proprio sulla strada con il rischio che ne comporta”, scrive su Facebook una mamma.