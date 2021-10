Canottieri Marsala: argento per Ludovica Giacalone all’Europa Cup Italy ’21

Grande vittoria per Ludovica Giacalone, atleta della società Canottieri Marsala, che si è classificata seconda femminile all’Europa Cup Italy 2021 della classe ILCA (International Laser Class Association).

La manifestazione, di alto profilo sportivo, si è svolta a Napoli, nelle acque di Nisida, dal 21 al 24 ottobre. Quattro giorni di regate con la partecipazione di oltre 350 timonieri provenienti da 9 nazioni.

Dopo il primo giorno, a causa del forte vento, con raffiche oltre i 25 nodi, i giudici di regata hanno consentito, per i successivi tre giorni, lo svolgimento di due prove. La squadra della Canottieri guidata dal tecnico Vito Messina, si è dovuta confrontare con condizioni meteo impegnative.

“Un totale di 4 prove su 8 programmate in quattro giorni, quindi con poco margine di errore – ha commentato il coach Messina -. I miei complimenti vanno a tutta la squadra per le performance in mare. Primi due giorni con vento da sud e onda oltre i due metri e domenica con vento da nord-est sopra i 25 nodi. La fisicità e le tante ore in mare a Marsala con simili caratteristiche ci hanno aiutato a raggiungere dei buoni risultati, conferma è il secondo posto femminile assoluto di Ludovica Giacalone, il 16° posto assoluto di Giulio Genna e il 47° assoluto di Alberto Incarbona nei laser 4.7 su più di 150 regatanti da 5 nazioni diverse; per quanto riguarda i laser Radial, Lorenzo Caputo si è piazzato 40esimo su 130 regatanti”.