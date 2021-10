Il Marsala Calcio perde con la Nissa ma non si arrende

Il Marsala Calcio di Mister Fabrizio Daghìo torna a casa con una sconfitta dalla trasferta di Caltanissetta contro la Nissa. Un 2-1 che punisce oltremodo il team azzurro, risultato finale di una gara fortemente condizionata dell’espulsione del giovane Pellegrino al 20’ del primo tempo che pone in salita il resto del match. La Nissa di Mister Bognanni, ha giocato la sua onesta partita e non si sarebbe mai immaginato, specialmente dopo l’espulsione, di vedere un Marsala così combattivo che, fino al 38’ del secondo tempo, meritava il pari.

Tutto accade in meno di 10 minuti, dai due gol dei nisseni al rigore di Calagna che alimentano forti convinzioni che non tutto è perduto, gettando il cuore oltre l’ostacolo e uscire dal pantano del fondo classifica.

“Sono dispiaciuto per il risultato di oggi – dichiara Mister Daghìo – sono convinto che meritavamo di più da questa trasferta, ma l’espulsione di Pellegrino mi ha dovuto far cambiare le carte in tavola sostituendo un guerriero come Carovana. Dobbiamo fare più attenzione con i cartellini, ci hanno già condizionato due partite e non possiamo più permettercelo”.

Il tabellino di gara

ìMarsala: Bevilacqua, Bosco (Passanante 65’), Ferraro, Muyala, Del Bianco, Pellegrino, Foglia, Spizzo, Calagna, Carovana (Cusumano 30’), Paradiso (Genna 83’). Allenatore: F. Daghìo.

Nissa: Keba, Garofalo (Taormina 58’), Santamaria, Bisogno (Camara 46’), Diop, Conti, Illario, Caronia, Priola (Bangoura 63’), Retucci, Sekan. Allenatore: A. Bognanni.

Reti: Sechan 83’ (N), Retucci 88’ (N), Calagna 95’ (M).