Al Marsala Futsal arriva Alessio Sammartano, alle spalle una carriera nel Calcio

Il Marsala Futsal è lieto di dare il benvenuto ed avere tra i propri

ranghi il marsalese Alessio Sammartano. Classe 1997, Sammartano

proveniente dalla Mazerese in Eccellenza Calcio, è un mancino alto

175 cm e pesa 64 kg e fa della sua funambolica reattività il suo punto

di forza.

Per la prima volta si affaccia al mondo del futsal e da qualche

settimana si allena in pianta stabile con la squadra per assimilare, nel

più breve tempo possibile, le nozioni fondamentali di questo sport.

La carriera calcistica di Alessio inizia nella stagione 2012/2013 con la

maglia del Trapani Calcio, allora in serie C, disputando il campionato

allievi nazionale. Nella stagione successiva ancora con il Trapani

Calcio, stavolta in serie B, continua la sua avventura nel campionato

allievi nazionale. Nella stagione 2014/2015 passa al Marsala Calcio in

eccellenza, colleziona ben 27 presenze e vince campionato e Coppa Italia

regionale. L’anno successivo ancora col Marsala, in serie D collezione

30 presenze e viene insignito del titolo di miglior giovane difensore.

Nell’agosto del 2016 passa alla Sancataldese, sempre in serie D, ma un

infortunio al malleolo destro, lo costringe ai box e nel febbraio del

2017 torna in eccellenza con la maglia della Folgore e con 10 presenze

vince i play off nazionali e colleziona la sua seconda promozione in

serie D. Nella stagione 2017/2018 in eccellenza col Mazara Calcio gioca

25 partite e nella stagione 2018/2019 va a Salemi, in promozione

collezionando 30 presenze. Nella stagione 2019/2020 torna al Mazara

Calcio in eccellenza dove colleziona 30 presenze. E in fine in questa

stagione svolge la preparazione con la Mazarese, in eccellenza dove

disputa la prima gara di Coppa Italia. Schierato come terzino per lui

pochi goal e tantissimi assist.

Tra i ricordi più belli quando da bambino con la “Scuola Calcio Valerio

Leto” vinse il torneo giovanile “Milan Cup” a Milanello e da calciatore

protagonista tutta la stagione 2014/2015, con la maglia del Marsala

Calcio quando centrò la promozione in serie D e vinse la Coppa Italia

Regionale.

Oggi ritorna a vestire la maglia di una squadra della sua città per

iniziare una nuova avventura nel futsal.

“Il Marsala Futsal, è stata una scelta per stare vicino alla mia famiglia ma cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto in tutte le squadre dove sono andato. – ha dichiarato Sammartano – conosco alcuni compagni di squadra, in special modo Marco Li Causi e mi sono trovato subito bene. Dobbiamo recuperare qualche punto in classifica e sono qui per questo.”