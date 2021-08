Arriva ad Erice EasyPark, l’app smartphone per parcheggi a pagamento

«Ritengo che sia una soluzione interessante ed al passo coi tempi e ringrazio la SOES per averla accettata e messa in atto. L’idea di quest’Amministrazione è infatti quella di costruire le basi per una città più vivibile e “smart” anche mediante l’uso della tecnologia, così da abbattere le barriere e migliorare l’esperienza urbana del cittadino» – così la sindaca Daniela Toscano commenta EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, che sbarca ad Erice, su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale, Vincenzo Giuseppe Di Marco

Attiva in 20 paesi nel mondo, in oltre 2200 città, di cui 500 solo in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato.

«Crediamo che sia una soluzione utilissima per la comunità ed anche per i turisti e ringraziamo la SOES per la disponibilità ad introdurla – sottolinea l’assessore Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Riteniamo che con l’introduzione dell’App si potrà: avviare la sosta comodamente seduti in auto, senza doversi affannare ad individuare il parcometro più vicino; evitare la multa, prolungando la durata della sosta da remoto direttamente dal proprio smartphone; pagare solo per il tempo effettivo della durata della sosta; utilizzare il metodo di pagamento preferito: carta di credito, PayPal, Apple Pay, ecc., considerato anche il fatto che il denaro contante circola sempre meno. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare uno scenario in cui l’offerta dei parcheggi e la domanda dell’utenza siano bilanciati non tanto per l’introduzione di nuovi stalli o la diminuzione delle macchine, ma proprio grazie alla tecnologia che può collegare le persone ai posti auto disponibili. In breve, si punta a rendere la vita urbana ancora più facile agevolando l’utenza a risparmiare tempo e, se possibile, anche denaro».

“Siamo davvero lieti che il nostro servizio possa ora essere utilizzato anche a Erice e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e SOES, il gestore della sosta. Con la nostra app, gli automobilisti possono parcheggiare con comodità e senza perdere tempo, come già avviene in migliaia di città in Italia e all’estero. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice e intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click” dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark:

Servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla.

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione (e visibile, tra qualche giorno, sui parcometri e sui cartelli stradali), il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.