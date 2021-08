Sirtori senza aule, rinviato il sit-in dei genitori. Ottimismo per il reperimento delle aule mancanti

Dopo settimane piene di dubbi, comincia a filtrare un po’ di ottimismo sulla sorte della scuola Sirtori. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, da un controllo tecnico era emersa l’inagibilità delle aule della scuola primaria e la necessità di trovare altri locali prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il perdurante stato di incertezza aveva convinto i genitori del consiglio di istituto ad organizzare per giovedì 12 agosto un sit in, con la collaborazione dell’associazione Arcobaleno. Obiettivo dei promotori era sollecitare il Comune a individuare una soluzione adeguata alle esigenze della popolazione scolastica del Sirtori nel più breve tempo possibile. In realtà, giovedì il sit in non c’è più stato. “Abbiamo voluto dare fiducia all’amministrazione”, spiega Simona Di Girolamo, componente del consiglio di istituto. In effetti, dopo le esitazioni del mese di luglio, qualche segnale di maggiore attenzione da parte del Comune si è registrato: prima c’è stata una nota ufficiale alla dirigenza da parte dell’ufficio tecnico, poi è stato dato mandato all’ente Marsala Schola di procedere con il bando per la manifestazione di interesse dei privati che si candidano ad ospitare provvisoriamente le classi del Sirtori, fermo restando la disponibilità di alcune aule presso la scuola media “Mazzini”. Probabilmente, i ritardi accumulati non consentiranno di concludere l’iter prima del 16 settembre. Tuttavia, il Comune si è impegnata a fornire un transfer che porti gli studenti del Sirtori presso la sede di San Leonardo, in via provvisoria.