Lamorgese “Arrivare a sintesi su Ius Soli”, Salvini “Pensi a scafisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando vediamo questi ragazzi delle Olimpiadi che hanno onorato il nostro Paese viene da pensare che le parole di Malagò abbiano un senso. La politica dovrà fare i suoi riscontri e spero che si arrivi ad una sintesi. Questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società”. Lo dice il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, in merito alla proposta del presidente del Coni Giovanni Malagò sullo ius soli sportivo.

Secca la replica al ministro da parte del suo predecessore e leader della Lega, Matteo Salvini: “Invece di vaneggiare di Ius Soli, visto che con la legge vigente siamo il Paese europeo che negli ultimi anni ha concesso più cittadinanze in assoluto – afferma -, il ministro dell’Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia. Ci sono decine di migliaia di sbarchi organizzati dagli scafisti, senza che il Viminale muova un dito”.

(ITALPRESS).