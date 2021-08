Trapani celebra Sant’Alberto, il messaggio del sindaco Tranchida

Per il secondo anno consecutivo, Trapani ha festeggiato il suo patrono Sant’Alberto in maniera diversa rispetto alla tradizione, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid.

Il messaggio del sindaco Giacomo Tranchida: “Anche quest’anno, festeggiamo Sant’Alberto in maniera diversa a causa delle restrizioni anti Covid sebbene lo spirito e la fede siano presenti in egual modo e ci accompagnino in questa giornata di festa per la nostra Trapani. Consegno a Sant’Alberto le chiavi della Città, invocando la sua protezione e la benedizione, unitamente a quella materna della Madonna di Trapani, specialmente per le famiglie che hanno perso i propri cari in questa pandemia e per quanti soffrono anche in salute. Auspichiamo che oltre ad un prossimo ritorno alla normalità delle nostre abitudini di vita quotidiana, si possa assistere ad una forte ripresa dell’economia motore di sviluppo, lavoro e prosperità. Buon cammino a tutti noi. Viva Sant’Alberto!!”.