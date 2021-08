Incontro tra il circolo Nilde Iotti del Pd e i consiglieri di minoranza. Azioni comuni per contrastare Grillo

Il circolo Nilde Iotti del Pd ha incontrato i consiglieri comunali di opposizione Nicola Fici, Rino Passalacqua, Mario Rodriquez per fare il punto sui principali problemi della città. Dal confronto è emersa la necessità di trovare una piattaforma e un’azione comuni, in grado – si legge nella nota inviata alla stampa – “di limitare e impedire al sindaco e alla sua giunta di creare altri danni alla città per inerzia, inefficienza e incapacità di amministrare un comune importante come Marsala”.

“Sono stati esaminati – prosegue la coordinatrice del circolo Nilde Iotti, Linda Licari – i problemi di carattere d’urgenza che non hanno incontrato risposte adeguate da parte di questa amministrazione la quale, anche sulle questioni più generali e di più ampio respiro – che riguardano il lavoro, i diritti dei cittadini e della comunità, oltre lo sviluppo economico e sociale, la cultura, la scuola la sanità, il turismo e la qualità della vita – ha assunto e continua ad assumere un atteggiamento d’indifferenza e di miopia politica e amministrativa. Di fronte alle enormi questioni che attendono di essere affrontate, quali la viabilità, la sostenibilità ambientale, i problemi idrici, la gestione dei rifiuti, i continui roghi, il dissesto delle strade e così via elencando, le forze dell’opposizione sono consapevoli che l’imperativo categorico non può che essere quello di intervenire spiegando tutte le energie di cui dispongono attraverso iniziative efficaci e incisive all’interno e fuori dal Palazzo. Rispetto alla precedente amministrazione guidata da Alberto Di Girolamo, alla quale non sono mancate difficoltà di ogni genere, anche per contrasti e incomprensioni nati all’interno della sua stessa maggioranza, l’attuale sindaco non ha saputo apportare alcun tipo di cambiamento in positivo. Un esempio per tutti è la mancata volontà di procedere con l’attuazione dei progetti elaborati e presentati dalla precedente amministrazione che in parte sono stati avviati, in parte sono cantierabili e in parte sono pronti per la loro esecutorietà. Di questo passo è legittima la preoccupazione delle forze di opposizione che anche per quanto riguarda i fondi Europei destinati ai comuni essi non vengono utilizzati da questa amministrazione nel modo corretto e secondo le procedure e i tempi di esecuzione delle opere indicati nel PNRR”.

Nel corso della discussione si è tornati a parlare di uno tra i temi più dibattuti degli ultimi mesi, la gestione della Riserva dello Stagnone. “Quando si parla dello Stagnone – scrive ancora la responsabile del circolo Nilde Iotti – sappiamo che il riferimento è all’ecosostenibilità, all’ambiente, al turismo. Un tema complesso e delicato su cui il Circolo intende aprire un dibattito serio con tutte le cittadine e i cittadini marsalesi e con coloro che vogliono salvaguardarlo. Si tratta di un patrimonio inestimabile che la città di Marsala non può permettersi si riduca soltanto a una polemica sterile e strumentale, così come ha cercato di fare la capo gruppo all’Ars dell’UDC Eleonora Lo Curto scagliandosi contro le considerazioni dell’ex deputato Camillo Oddo, ampiamente condivisibili e meritevoli di un proficuo confronto. Come componenti del circolo Pd on line Nilde Iotti, così come anche i Consiglieri comunali dell’opposizione, sono dell’avviso che questo confronto debba proseguire anche con atti concreti per il bene di Marsala e dei suoi abitanti”.