Il Servizio Municipale Autotrasporti di Marsala comunica che, per ragioni legate alla indisponibilità di personale (assenza per malattia), il servizio bus urbani di lunedì prossimo – 9 agosto – subirà alcune variazioni. In particolare, saranno soppresse le seguenti corse: Linea n.5 “Ciavolo/Santo Padre”, corse delle ore 06.40 – 08.10 – 12.45 – 14.30; Linea n. 2 “Ciancio”, corse delle ore 12 – 13 – 14.