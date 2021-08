L’autopsia sul corpo di Francesco Pantaleo: non sono presenti segni di aggressione

Prime notizie ufficiali in merito all’autopsia effettuata sul corpo carbonizzato del 23enne Francesco Pantaleo. Dai risultati dell’esame autoptico effettuato dai medici legali Marco Di Paolo e Damiano Marra viene confermato che il cadavere non presenta lesioni attribuibili ad azioni di terzi. Non sono stati notati segni di arma da taglio, né proiettili: di conseguenza, in questo momento, non sono emersi elementi che possano far pensare a un omicidio e si continuerà ad indagare per istigazione al suicidio. Tuttavia, al momento nessuna ipotesi può essere esclusa. Per gli altri quesiti, tra cui la presenza di monossido di carbonio, si sono riservati di rendere pubbliche ulteriori informazioni nei prossimi giorni, in quanto si rendono necessarie valutazioni più approfondite. Nel frattempo i Carabinieri di Pisa stanno continuando a visionare le immagini delle telecamere pubbliche e private che hanno inquadrato Francesco Pantaleo nel tragitto percorso quel tragico 24 luglio a partire dalla propria abitazione di Pisa, distante poco più di 5 km dal luogo in cui è stato poi ritrovato il suo corpo senza vita.

Il decesso del 23enne marsalese è stato collocato temporalmente tra il 24 sera e le prime luci dell’alba del 25 mattina.