Trapani: ritrovato il corpo senza vita del 90enne scomparso

Triste epilogo per la storia di Giuseppe Giammarinaro, il 90enne trapanese allontanatosi volontariamente dalla propria abitazione lo scorso 24 luglio. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato ieri sera alle 19 dai Vigili del fuoco, presso il lungomare Dante Alighieri di Trapani.

Su disposizione della prefettura, il comandante provinciale Salvatore Tafaro ha attivato le procedure di ricerca per le persone scomparse, partendo dagli ultimi avvistamenti. Sono stati messi in campo i cinofili, i droni, gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso), squadre da terra e il posto di comando avanzato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Trapani.

Giuseppe Giammarinaro