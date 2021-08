Attentato incendiario all’Opera di Birgi: danneggiato l’altare

Attentato incendiario al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro di Marsala. Alle ore 17.30 circa, una squadra di vigili del fuoco di Trapani, proveniente da un altro intervento di soccorso, è intervenuta presso la chiesa per un incendio di chiara matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell’altare, del libro del Vangelo e altre suppellettili presenti. Dalle prime ricostruzioni è emerso che una persona aveva posizionato addirittura due bombole di gpl all’interno della Chiesa, col chiaro intento di provocare un’esplosione che avrebbe avuto effetti devastanti. Fortunatamente, il soggetto in questione non è riuscito ad aprirle perché scoperto durante l’atto teppistico. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno portato all’aperto le bombole. Sulla vicenda indaga la Polizia, che è riuscita a individuare l’attentatore, che peraltro si è ustionato nel corso della sua deprecabile azione ed è in stato di fermo in ospedale.







Il commento del sindaco di Marsala Massimo Grillo: “Apprendo con profondo dispiacere e dolore dell’attentato incendiario che è stato commesso questa sera al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima in Contrada Birgi. Un atto violento e ingiustificabile che, per le modalità con cui si è svolto, poteva avere conseguenze ancora più gravi. Tutta la mia vicinanza alla comunità del Santuario alla quale mi lega un rapporto profondo di affetto e stima”.