“a Scurata”: alle Saline Genna il teatro de “La Giara” con La Maschera e gli Amici di Totò

Una settimana intensa per la rassegna “‘a Scurata” Cunti e canti al calar del Sole IV Memorial Enrico Russo. Un ulteriore appuntamento pensato per conquistare gli amanti del teatro farsesco d’autore in siciliano.

Luigi Pirandello

In uno scenario dalla bellezza incredibile, tra sale, terra e vasche di salina, il teatro a mare “Pellegrino 1880”, realizzato grazie alle Cantine Pellegrino, main sponsor della rassegna ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala, col patrocinio del Comune di Marsala, martedì 3 agosto saranno in scena le storiche associazioni teatrali: “Amici di Totò”, di Antonino Scardino e “La Maschera” di Murizio Favilla che interpreteranno: “La Giara” di Luigi Pirandello. Squadra vincente e collaudata: in scena don Lollò Zirafa sarà Maurizio Favilla, Zi Dima Antonino Scardino, Pietro Pipitone sarà l’avvocato Scimè, Ciccio Maggio Asparu; Mariella Fernandez Concetta; Franco Rallo Nofiu; Alba Isaia interpreterà Carmela; Pino Caltagirone sarà Saru; in scena anche Cristina Ottoveggio e Francesco Di Bernardo. https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-giara-marsala



Biglietti da 12 a 15 euro. Info sui ai numeri: 3208011864 – 0923717973

Informazioni su tutti gli altri spettacoli sul sito www.scurata.it