Salta il Marsala Village. Alagna: “Riprogrammeremo gli eventi in diverse location”

L’organizzazione di “Marsala Village” rende noto che per sopravvenuti problemi tecnici salta la programmazione che prevedeva spettacoli e animazione nelle giornate del 29, 30 e 31 presso Contrada San Filippo e Giacomo.

Alla luce di tale comunicazione e in vista delle nuove regole sanitarie previste a partire dall’ormai prossimo 6 agosto, l’Amministrazione Comunale di Marsala ha quindi deciso di sospendere momentaneamente e in via precauzionale “Marsala Village”. Questo per rimodularne attività, tempi e luoghi che tengano conto delle esigenze legate al rispetto della normativa, che limita la fruizione degli spettacoli solo a chi sarà munito di Green Pass. Tutto il resto del programma dell’Estate Marsalese rimane invariato.

“Naturalmente resta la nostra volontà di portare animazione e divertimento nelle contrade e nei quartieri marsalesi – dice l’Assessore al Turismo Oreste Alagna – ma essendo cambiate le regole da rispettare rispetto a quando avevamo programmato l’iniziativa, in via precauzionale abbiamo deciso di riprogrammare questi eventi in diverse location, alla luce delle nuove esigenze dettate dalle nuove norme. Dalla prossima settimana saremo in grado di presentare il nuovo programma di “Marsala Village”.