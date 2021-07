Petrosino: continua la campagna vaccinale il 28 e il 30 luglio

Prosegue a Petrosino la campagna vaccinale anti-Covid. Così come avvenuto la settimana scorsa, anche domani, 28 luglio e venerdì 30 luglio si procederà alla somministrazione dei vaccini presso il Poliambulatorio in via Cafiso 1 su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino.

Non è necessaria la prenotazione. I vaccini verranno somministrati dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17 alle ore 19,30. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente.