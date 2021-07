Dai bagli alle spiagge: a Marsala la Giunta apre alle nozze civili in location private

Sempre più diffusa negli ultimi anni la tendenza a individuare nuove location per la celebrazione dei riti matrimoniali civili. In ragione di ciò, la giunta comunale ha approvato una delibera che integra i siti comunali storici, Palazzo Municipale ed ex Convento del Carmine, con il Complesso Monumentale San Pietro e Palazzo Fici, ma anche con altre location private (o a gestione privata), distribuite sul territorio marsalese. I novelli sposi potranno scegliere tra il fascino degli antichi bagli e i giardini delle sale ricevimento, le spiagge dei litorali nord e sud o le zone collinari panoramiche. I luoghi individuati sono: Baglio Oneto, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Disio Resort, Enoteca Comunale, Chiedi la Luna, Villa Genna, Villa Favorita, Tiburon Beach, Garden Saro, Terrazza S. Francesco, Playa del Rio.

I locali individuati sono ritenuti decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale prevista, sono aperti al pubblico e dispongono di ogni caratteristica per ospitare le celebrazioni, senza necessità di realizzare adeguamenti strutturali. Individuate anche le tariffe che dovranno pagare gli sposi per celebrare le proprie nozze nei citati luoghi a gestione privata: 150 € nei giorni feriali, 200 € nei festivi. Per i siti pubblici, la celebrazione sarà gratuita se in orario di servizio, mentre si dovrà pagare, fuori dall’orario di servizio, 100 € per i feriali, 150 € il sabato e 200 € la domenica.