Eutanasia Legale, i Giovani Democratici di Trapani aderiscono al Referendum

I Giovani Democratici di Trapani informano la stampa della loro adesione al Referendum per l’Eutanasia Legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni e della loro partecipazione alla raccolta firme locale -che, ricordiamo, si terrà presso la Piazza Municipio di Trapani il 25 luglio dalle 10.00 alle 13.00 e il 26 luglio dalle 16 alle 19.

“Riteniamo giusto prendere pubblicamente posizione, esprimendo parere favorevole al referendum, che ha come scopo ultimo l’implementazione dell’Eutanasia legale nel nostro ordinamento giuridico – affermano i giovani dem trapanesi – promulgato dall’Associazione Luca Coscioni, contribuendo attivamente ed invitando a nostra volta i trapanesi a presentarsi alla raccolta firme del 25 e 26 luglio, alla presenza anche di Marco Cappato. Lo facciamo perché riteniamo impensabile che ancora oggi, nel 2021, chi è in preda alle sofferenze o in una situazione vegetativa debba vedersi negato il diritto di disporre della propria vita secondo la sua volontà -o secondo quelle che ha specificato essere le sue intenzioni-, e perché sosteniamo fermamente che se una società si fonda sui diritti, il diritto di decidere di morire con dignità non può continuare ad essere assente. Vi aspettiamo.”