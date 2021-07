Viabilità a Marsala, torna il doppio senso di marcia in via Falcone (ma solo per l’estate)

Torna il doppio senso di marcia integrale in via Giovanni Falcone, a Marsala. A disporlo è un’ordinanza del Comando di Polizia Municipale e resterà in vigore fino all’inizio del nuovo anno scolastico. L’arteria viaria, com’è noto, è soggetta a senso unico da settembre a giugno, dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 14.30, in coincidenza con l’entrata e l’uscita dalle scuole (plesso Asta, Liceo Scientifico “Ruggieri” e Liceo Pascasino) che insistono in zona. Ciò per evitare l’ulteriore contingentamento del traffico, che viene così smistato verso la litoranea di Salinella o la via Grotta del Toro. D’estate, però, vista la sospensione delle attività didattiche, viene meno l’utilità di tale disposizione e si torna al doppio senso di circolazione veicolare.