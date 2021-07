Coronavirus, sempre più su i contagi. In Sicilia 552 nuovi positivi

In costante aumento i numeri del Covid-19 in Italia. L’effetto legato alla variante Delta ha fatto risalire gli attuali positivi a ridosso di quota 50 mila, dopo settimane in cui si registrava un incoraggiante ribasso. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3.558, a fronte di 1.760 guariti e 10 deceduti.

Picco di contagi nel Lazio (681) e in Veneto (600), mentre in Sicilia sono 552 i nuovi casi. Nell’isola cresce anche il numero dei decessi, che sale a 6.010 (+3), 130 i guariti, mentre il numero degli attuali positivi che raggiunge le 5.800 unità. In crescita anche i ricoveri, 177 tra terapie intensive (21) e degenze ordinarie (156).

Nelle nove province, l’incremento maggiore riguarda l’agrigentino (+121) dove proprio in queste ore sono state istituite due nuove zone rosse. A seguire Catania (+91), Caltanissetta (+86), Ragusa (+67), Palermo (+65), Trapani (+51), Enna (+37), Siracusa (+31), Messina (+3).