Alla Casina delle Palme di Trapani “Sciara”, nel ricordo di Paolo Borsellino e delle vittime di mafia

Grande partecipazione alla Casina delle Palme per “Sciara”, la rappresentazione porta in scena dall’attrice e regista marsalese Luana Rondinelli con I Musicanti di Gregorio Caimi. Ieri, in occasione del ventinovesimo anniversario dalla scomparsa di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, l’Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese ed il Comune di Trapani ha organizzato il primo evento teatrale dell’anno nella restaurata cornice Liberty del centro storico gremita in ogni ordine di posti.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì: “Una serata speciale per un uomo che ha dato la vita per la legalità. Siamo lieti che ci sia stata una grande risposta sia di pubblico che di critica – continua l’assessore – a riprova di come la Casina delle Palme sia un’arena multifunzionale in grado di adeguarsi a qualsivoglia evento. Un gioiello ritrovato che ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre più e sempre meglio“.