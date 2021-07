Prende il via “Agorai del Mare” al Parco Lilibeo e al Baglio Tumbarello. Il 22 agosto arriva Mita Medici

Agorai del Mare 2021, è la rassegna organizzata dal Parco Archeologico Lilibeo con il patrocinio della Regione Sicilia – Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità siciliana, guidato da Alberto Samonà, del Ministero della Cultura e del Comune di Marsala.

La manifestazione – tra teatro, storia, danza, arte e musica – ha preso il via domenica scorsa con il teatro di “Elena Tradita” di Luca Cedrola per la regia di Graziano Piazza in scena assieme a Viola Graziosi; il prossimo appuntamento è il 23 luglio con il Gruppo della Creta che porta in scena “Lei dunque capirà” di Claudio Magris per la regia di Antonio Calenda, assistente regia Alessandro Di Murro e con Daniela Giovanetti. Si prosegue il 30 luglio con Skenai Teatro in “Dionysos” delle Baccanti di Euripide adattamento e regia di Giancarlo Guercio con un ricco cast; il 31 Agrcantus rappresenterà “Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano” tratto dal libro di Alessandro Baricco con la regia di Sergio Vespertino, scenografie di Carlo De Meo, musiche originali dal vivo di Pierpaolo Petta e Vespertino; l’11 agosto Bottega del Pane con “Orestea Agamennone + Coefore” da Eschilo, adattamento e regia di e con Cinzia Maccagnano; il 17 MDA Produzioni Danza “La Rotta di Enea”, con lo spettacolo “Dante/Enea – Il Viaggio”, drammaturgia di Sebastiano Tringali, regia e coreografia di Aurelio Gatti; il 22 agosto Sicilia Teatro porterà nell’area archeologica Lilybetana “Elena” da Euripide e Ritsos, adattamento e regia di Salvo Bitonti, musiche di Dario Arcidiacono con la grande attrice Mita Medici; il 26 agosto lo spettacolo di Danza di MDA, “Sorelle di Sangue” di e con Elisabetta Pozzi.

Gli spettacoli – con inizio alle ore 21 – si terranno nello spazio all’aperto del Parco Archeologico Lilibeo e il vicino Baglio Tumbarello, con ingresso regolato dalle normative sanitarie. Biglietti su liveticket.it.