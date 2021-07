Coronavirus in Italia, indice di positività all’1,9%. Lazio e Sicilia le regioni con più contagi

Ancora sopra 3 mila i nuovi contagi in Italia. L’ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute conta 3.127 casi accertati nelle ultime 24, a fronte di 501 guariti e 3 deceduti. Gli attuali positivi crescono fino a raggiungere quota 46.113. L’indice di positività sale all’1,9%, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-6).

Lazio (471) e Sicilia (404) le regioni che hanno registrato il maggiore incremento. A seguire Veneto (379), Lombardia (369), Emilia Romagna (266), Campania (244), Toscana (243), Sardegna (233).

In Sicilia gli attuali positivi risalgono sopra quota 5 mila, per effetto dei 404 nuovi casi, a fronte di 68 guarigioni. Resta invariato il numero complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia (6.006), in quanto nelle ultime 24 ore, così come nei giorni precedenti, nessun siciliano è deceduto a causa del Covid-19. Sale a 170 il numero dei ricoverati, di cui 21 in terapia intensiva. La provincia più colpita nelle ultime 24 ore è Caltanissetta (+76), , davanti a Palermo (+67), Ragusa (+63), Agrigento (+59), Catania (+44), Siracusa e Trapani (+28), Enna (+21), Messina (+18).