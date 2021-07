Cambio di campana al Lions Club Marsala: Michele Fici nuovo presidente

Sabato scorso, nel Baglio Donna Franca, si è svolta la 62ª Charter e il Passaggio della Campana tra il Presidente uscente e il Presidente entrante del Lions Club di Marsala. Antonino Arangio ha ringraziato tutti i soci e particolarmente i componenti del Consiglio Direttivo che lo hanno coadiuvato nell’anno sociale 2020-2021. Nel suo intervento ha esposto l’attività svolta che, nonostante la pandemia, è stata notevole, concreta ed incisiva in favore dell’intera collettività.

Sono stati conferiti dei premi per meriti lionistici ai soci: Vito Alagna, le cui figlie Teresa, Maria Clara e Natalia hanno partecipato il giorno precedente all’inaugurazione delle mede restaurate dello Stagnone, Angelo Fici, Maria Grazia Sessa, Vitalba Pipitone e ai soci fondatori Pietro Romano Alagna e Gioacchino Aldo Ruggieri. Michele Fici con il suo discorso di insediamento, ha comunicato che l’attività del nuovo anno sociale sarà svolta in continuità con la precedente ricordando che i campi in cui i Lions sono impegnati riguardano il territorio e le infrastrutture, l’ambiente, la sanità, la comunità, la scuola, i giovani e lo sport. Diverse le autorità presenti, dal sindaco Massimo Grillo, al suo vice Paolo Ruggieri, al comandante dei Vigili Urbani Vincenzo Menfi, Vincenzo Leone, Past Governatore del Distretto 108 YB Sicilia, Sonia Bonfanti, Presidente Zona 5 per l’anno sociale 2021-2022 e i Lion di altre città vicine (Salemi, Belice, Alcamo, Mazara). Il conviviale si è chiuso con la musica del duo violino e violoncello e la cassata preparata dal noto chef siciliano Peppe Giuffrè.