Casa di Riposo Giovanni XXIII, condanna per truffa e falso all’ex commissario

L’ex amministratore straordinario della Casa di riposo “Giovanni XXIII” di Marsala, Ignazio Genna, è stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione per truffa in danno della Regione e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. La sentenza è stata emessa dal giudice Matteo Giacalone.

Secondo l’accusa, poi risultata infondata, avrebbe indotto in errore la Regione inserendo nei bilanci di previsione degli anni 2013 e 2014 dell’Ipab delle voci attive ritenute false per raggiungere il pareggio di bilancio e mantenere in vita l’ente amministrato.