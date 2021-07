Pantelleria: estorsione continuata e minacce, arrestato 44enne straniero

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Pantelleria, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto D. V. straniero 44enne, residente da anni sull’isola.

Il reato contestatogli è quello di estorsione continuata. L’uomo infatti dal 2012 per un periodo di tempo di circa 6 mesi ha messo in atto una serie di condotte illecite nei confronti del suo datore di lavoro e di terze persone costringendole a pagare indebitamente somme di denaro paventando che fossero necessarie per la risoluzione di finte problematiche. In un primo momento ha trovato la collaborazione della vittima che credendo a quanto prospettato dal malvivente lo aiutava con piccole somme di danaro, ma più passava il tempo più la richiesta aumentava e, al primo rifiuto sono scattate le pesanti minacce che hanno parecchio intimorito le vittime che hanno continuato, per paura, a sottostare alle numerose richieste estorsive.

Fortunatamente la situazione, che poteva rivelarsi estremamente pericolosa, è stata seguita dai Carabinieri dell’isola i quali hanno arrestato il 44enne associandolo alla casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani dove sconterà la pena di anni 5 e 6 mesi.