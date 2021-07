Coronavirus: in Italia 888 casi, incidenza all’1,2%. In Sicilia +150

In Italia i nuovi casi di Coronavirus sono 888, contro i 1.391 di ieri ma è normale il calo considerato il week end. Sono 13 i deceduti (totale 127.788), i guariti sono 1.529 (totale 4.103.949). Il tasso di positività schizza all’1,2% (ieri erano allo 0,97%), torna sopra quota 1% dal 14 giugno. I tamponi effettuati sono +73.571.

I positivi complessivamente nel paese sono 40.426, con una decrescita di -655.

I ricoveri ordinari sono 1.149 (+15), le terapie intensive sono 3 di meno con solo 4 ingressi del giorno scendendo a 158, mentre sono 39.119 le persone in isolamento domiciliare.

Anche in Sicilia casi in calo ma sempre per motivi legati al week end appena trascorso. Sono 150 i nuovi positivi, zero i decessi (totale 5.992), 65 i guariti (totale 223.713).

I positivi in totale sono 3.735, con una ulteriore crescita di 85 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 6.693 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza scende di poco e si attesta al 2,2% mentre ieri era al 2,5%.

Degli attuali positivi, 140 pazienti sono ricoverati con sintomi, 18 persone sono in terapia intensiva (+1).