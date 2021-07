Stabilizzazione Asu, non luogo a procedere per Tranchida e Pagoto. Ma per l’ex sindaco egadino c’è il rinvio a giudizio per un altro capo di imputazione

Non luogo a procedere per il primo cittadino di Trapani Giacomo Tranchida, l’ ex sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, l’ ex comandante della polizia municipale egadina Filippo Oliveri e i funzionari comunali Patrizia Salerno, Vincenzo Barone e Leonardo Di Benedetto. La decisione del gup del Tribunale di Trapani Roberta Nodari riguarda la stabilizzazione di due dipendenti Asu, che secondo l’accusa sarebbero arrivati dal Comune di Erice, all’epoca in cui sindaco era Tranchida, a Favignana, attraverso procedure ritenute non lecite. Si tratta di uno dei tronconi dell’inchiesta “Aegades”, che aveva innescato un terremoto politico, lo scorso anno, nell’arcipelago della Egadi, portando alle dimissioni di Pagoto dalla carica di sindaco e alle elezioni anticipate che, lo scorso ottobre, hanno decretato l’affermazione elettorale di Francesco Forgione. La stessa gup Nodari non ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dall’accusa per la citata vicenda, mentre ha effettivamente rinviato a giudizio Pagoto e Di Benedetto per un diverso capo di imputazione, relativo alla stabilizzazione di alcuni dipendenti dell’Area Marina Protetta.