Sciopero aereo, saltano due voli a Birgi

E’ stato confermato lo sciopero generale del comparto aereo, proclamato nei giorni scorsi da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto.

L’iniziativa, prevista per domani 6 luglio, coinvolge i principali scali del Paese ed è motivato dall’intenzione di difendere l’occupazione dei lavoratori di Alitalia, Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomity, Neos, Norwegian, Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”. In particolare per Alitalia “deve essere convocato al più presto un tavolo di confronto per discutere del nuovo piano, mantenendo gli attuali livelli occupazionali”. “Se non riceveremo risposte – affermano infine le organizzazioni sindacali – saranno programmate ulteriori azioni per garantire un futuro ai lavoratori del trasporto aereo del nostro paese”.

Coinvolto anche l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi: cancellati, per la giornata, i collegamenti di Ryanair con Bologna.