In arrivo 40 milioni per le scuole. I comuni che possono partecipare al bando in provincia di Trapani

“È stato finalmente adottato il decreto attuativo che permette di sbloccare i 40 milioni di euro destinati alla costruzione di scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia“. Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo. Uno stanziamento che abbiamo fortemente voluto inserire in Legge di Bilancio per venire incontro ai piccoli comuni e contrastare lo spopolamento di quei territori. Nella provincia di Trapani, ad esempio, potranno partecipare al bando i comuni di Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Favignana, Gibellina, Buseto Palizzolo, Vita, Salaparuta e Poggioreale“.

A partire dal 12 luglio ed entro le ore 15 del 6 agosto 2021, potranno presentare richiesta di finanziamento i comuni con popolazione a 5.000 abitanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per la costruzione di una scuola innovativa da destinare a scuola dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado o a un istituto comprensivo.

