A Marsala è Padel mania, strutture per il gioco “messicano” in Città

Aperti a Marsala due campi di Padel, il nuovo gioco che si sta diffondendo rapidamente negli ultimi anni in Italia. Il nuovo impianto sorge in contrada Casabianca, al numero 155, nella zona sud di Marsala ed amplia l’offerta di Padel già presente a Marsala da un paio d’anni.

Nato in Messico, il Padel si è presto diffuso in tutto il Sud America ed in Spagna. Negli ultimi anni si sta espandendo velocemente in tutta Europa, basti pensare che solo in Italia negli ultimi 5 anni il numero di campi è passato da circa 200 ad oltre 2000. Il Padel è un gioco facile e divertente che si gioca in doppio (2 contro 2). Le palline sono simili a quelle del tennis, mentre le racchette sono abbastanza diverse, sono in fibra con dei fori. Poche regole ma importanti caratterizzano il Padel: la più originale è quella per la quale i vetri delimitanti il fondocampo fanno parte dell’area di gioco, quindi se la palla rimbalza su tali vetri può esser ancora giocata. Per il resto le regole ed il conteggio dei punti sono molto simili a quelle del tennis.

Da alcune settimane si può quindi praticare il Padel a contrada Casabianca per poi fare un bagno refrigerante al Signorino. Per chi volesse provare a giocare o avere più informazioni, c’è la pagina Facebook dell’AS. Padel Sicily Club: https://www.facebook.com/NataleS-Padel-111827384338002/. Per trovare questa ed altre strutture si può anche andare su “Google Maps” e digitare Padel Marsala. Nel nuovo centro sportivo creato da Natale Bonventre ci sono due nuovi campi di Padel panoramici di ultima generazione con parco giochi ed area attrezzata. Nonostante regolamenti, associazioni e manifestazioni sportive, il bello del Padel è la possibilità di poter giocare in modo amatoriale, infatti rispetto al tennis, il Padel è molto più facile da imparare. Non bisogna dimenticare che il Padel fa bene alla mente ed al corpo, è stato uno dei pochi sport permessi a tutti anche durante i lockdown, è ottimo per socializzare ed è adatto a tutte le età e per tutte le tasche.