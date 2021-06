Coronavirus: in Italia +679 casi, in Sicilia 99 con 222 guariti

Il report sui dati Coronavirus di oggi in Italia, vede 679 nuovi positivi, 127 deceduti (per un totale di 127.542) e 2.493 guariti (per un totale di 4.078.767).

Sono 52.824 i positivi complessivi nel Paese, con una decrescita di -1.858 casi. Sono stati effettuati +190.635 tamponi.

Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri. I rocverati con sintomi sono 1.676 (-47), in Intensiva sono 270 (-19), in isolamento domiciliare: 50.878 persone (-1.792).

In Sicilia invece sono 99 i positivi di oggi, due i deceduti (totale 231.554) e 222 i guariti (totale 221.360).

Restano 4.227 positivi complessivi sull’isola, con una decrescita di -125 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.425 (si contano anche quelli rapi.

Degli attuali positivi, 162 pazienti sono ricoverati con sintomi, 24 persone sono in terapia intensiva.