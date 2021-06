Sicilia: anche il vaccino Johnson&Johnson bloccato per gli Under 60

Dopo AstraZeneca, anche il vaccino della Johnson&Johnson viene vietato per tutti gli Under 60 siciliani. La Regione ha deciso di anticipare le mosse del Commissario nazionale Figliuolo e ha varato un provvedimento che estende al siero della J&J le nuove regole adottate per le fiale della casa farmaceutica anglo-svedese.

La Regione cerca di correre ai ripari bloccando l’inoculzione del vaccino Johnson&Johnson addirittura per gli under 16 siciliani.

L’assessore Ruggero Razza ha deciso di interpretare nel senso più restrittivo possibile il testo, che sul siero della J&J lascia alle Regioni margini di manovra pur sollevando analoghi timori a quelli generati da AstraZeneca.