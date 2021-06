San Giovanni Battista: celebrazioni in Chiesa Madre e nel rispetto delle misure anti-Covid

Anche quest’anno le celebrazioni eucaristiche per la festa del patrono della Città di Marsala, San Giovanni Battista, si terranno in maniera ristretta, a causa delle normative in vigore per la diffusione del contagio, in Chiesa Madre. Ciò perchè nella Chiesa San Giovanni al Boeo i posti sono molto ristretti.

Il programma prevede: da lunedì 21 a mercoledì 23 giugno, alle ore 9.30 la messa e alle ore 18.30 catechesi biblica. Le catechesi bibliche saranno guidate dal padre gesuita Pino Stancari (biblista) e avranno come tema: “Nel tempo della visita di Dio. La profezia di Giovanni”. Giovedì 24 giugno, giornata della Natività di San Giovanni Battista, alle ore 9 la messa e alle 19 la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo.

Non sono previsti i tradizionali giochi d’artificio.