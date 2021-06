Covid oggi: i contagi in Italia del 13 giugno. I dati nella Sicilia

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 13 giugno: 1.390 nuovi casi, 26 morti.

Ieri i nuovi casi erano 1.723 e 52 le vittime, con un tasso positività allo 0,8%. Con 134.136 tamponi eseguiti (sabato erano stati 213mila), il tasso di positività sale leggermente: dallo 0,8% all’1%.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 4.244.872. Lo si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute, che come ogni domenica risente della diminuzione dei tamponi processati nel fine settimana e del numero delle vittime registrate. Dall’inizio dell’epidemia i morti in Italia sono stati 127.002.

I ricoveri in terapia intensiva sono 565, di cui 20 sono nuovi ingressi. La diminuzione rispetto al giorno prima è di 9 posti. Nei reparti normali ci sono 3.542 pazienti, in calo rispetto ai 3.655 di sabato. Le persone attualmente positive scendono a 160.313, in calo di 2.096 nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (257) davanti a Sicilia (183), Campania (147), Lazio (127), Toscana e Emilia-Romagna (123). I dimessi/guariti sono 3.460 in più per un totale di 3.957.557. In isolamento domiciliare risultano ancora 156.206 positivi, 1.974 in meno rispetto a ieri.

Sono stati 183 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore:

Palermo: 69.727 (32), Catania: 59.767 (30), Messina: 26.606 (21), Siracusa: 16.515 (19), Trapani: 13.956 (19), Ragusa: 12.867 (31), Agrigento: 11.936 (4), Caltanissetta: 11.601 (15), Enna: 6.365 (12).