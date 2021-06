Covid i dati nazionali e regionali in Sicilia del 12 giugno

Sono 1.723 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri, venerdì 12 giugno, erano stati 1.901.

Sono invece 52 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 69. In totale i casi dall’inizio della pandemia sono 4.243.482, i decessi 126.976. I dimessi e i guariti sono invece 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409, in calo di 2.830 nelle ultime 24 ore.

Al momento 574 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.655, in calo di 221 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 158.180 persone (-2.586).

Sono stati 263 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 273). I morti sono stati invece 3 (ieri 4) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.900. La Sicilia si conferma anche oggi la regione con più casi in Italia

Complessivamente in ospedale ci sono 369 persone (ieri erano 375), delle quali 43 in rianimazione (ieri erano 38) con ben 6 nuovi ingressi e 326 in area medica (ieri 337).

I guariti sono stati 426 e dunque al momento in Sicilia ci sono 6.698 positivi (-166) dei quali 6.329 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 13.929 (ieri 13.367 ) e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,88% (ieri 2.04%).

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.695 casi dall’inizio della pandemia (62 nuovi casi)

Catania: 59.737 (41)

Messina: 26.585 (10)

Siracusa: 16.496 (26)

Trapani: 13.937 (7)

Ragusa: 12.836 (7)

Agrigento: 11.932 (52)

Caltanissetta: 11.586 (28)

Enna: 6.353 (30)