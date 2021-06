Birgi torna a ‘volare’. Ombra: “In un giorno mille passeggeri” e per la Summer ’21 voli per Sharm El Sheikh e Dubai

Finita l’emergenza Covid-19, quella che ci ha tenuto intere settimane in allarme per i contagi in zona rossa e arancione, l’aeroporto di Birgi “Vincenzo Florio”, torna a fare i primi numeri, seppur timidi rispetto a quelli di anni fa, ma comunque rosei. In un solo giorno lo scalo trapanese ha registrato mille passeggeri, grazie al ritorno di diverse rotte.

Salvatore Ombra

“Piccolo passo per il rilancio con 33 rotte nella Summer 2021 – afferma il Presidente di Airgest Salvatore Ombra -. Abbiamo prima lavorato ed atteso affinché il nostro aeroporto riacquistasse slancio e credibilità. Abbiamo aspettato che nuovi e vecchi vettori cominciassero ad interessarsi a noi. Abbiamo tentato di gestire il Covid e lentamente anche che l’aeroporto si adeguasse ad una nuova dimensione di socialità. Che pian piano il virus non ci apparisse invincibile. Ma soprattutto abbiamo atteso che si ripartisse. Che si ricominciasse a viaggiare senza paura e con il sorriso. Di iniziare ogni giorno a vedere qualche passeggero in più. Ed ora che abbiamo raggiunto la soglia di mille passeggeri in un giorno abbiamo tutti la sensazione che i nostri timori e le nostre ansie saranno presto solo un ricordo. Quei 1000 passeggeri in un giorno sono la certezza che siamo ripartiti, e che quei sogni, quei progetti, quei tanto agognati voli stanno per essere una realtà. I 1000 passeggeri di oggi non sono un punto di arrivo ma solo il nostro punto di partenza, sono la risposta a chi non credeva. Sono quella risposta che tutti attendevamo, ovvero che l’impegno la determinazione e quel pizzico di sana follia sono davvero la chiave per i nuovi orizzonti di cui tutti in modo diverso abbiamo profondamente bisogno”.

Le destinazioni della Summer 2021 sono: 11 tratte con la compagnia aerea irlandese Ryanair, ovvero Roma Ciampino, Pisa, Bologna, Milano Bergamo, Treviso, Lamezia Terme, Pescara, Malta, Katowice, Praga, Karlsruhe/Baden-Baden; 6 con la compagnia italo spagnola AlbaStar Airline cioè Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Parma, Napoli, Cuneo, Brindisi; 5 con la bulgara Tayaran Jet, Milano Linate, Genova, Perugia, Trieste, Ancona; 8 con il vettore greco Lumiwings per Forlì, Santorini, Rodi, Heraklion, Katowice, Lodz, Arad, Craiova, un volo ciascuno per le compagnie Blueair verso Torino, FlyDAT per Pantelleria e Corendon verso Amsterdam.

Inoltre c’è una new entry: Albastar volerà da Trapani a Sharm El Sheikh, in Egitto, dal 7 agosto al 18 settembre il sabato, con due collegamenti settimanali verso Dubai per l’EXPO 2022, dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Blueair cercherà di ribassare i prezzi per la tratta Birgi/Torino con il programma fedeltà mentre la compagnia Lumiwings, ha lanciato Sicilia Last Minute, uno sconto del 15% per chi prenota fino al 15 giugno prossimo con il promo code MYSICILY per chi vola dal 28 maggio al 30 giugno.

Airgest, la società che gestisce lo scalo a terra nei territori di Marsala e Trapani, ha inoltre preparato un virtual tour al “Vincenzo Florio”. Visite panoramiche complete per passeggeri e accompagnatori per scoprire i percorsi e dettagli dell’aerostazione, la presentazione visiva degli ambienti dell’Aeroporto fornisce viste panoramiche lungo i percorsi esterni e interni. I percorsi virtuali condurranno verso: il fronte esterno; l’area pubblica interna del terminal dalla zona check-in fino agli arrivi transitando per gli ingressi ai controlli di sicurezza; l’area imbarchi con il camminamento attraverso la zona commerciale e lungo il fronte dei gate, l’area imbarchi e la zona arrivi con i nastri di riconsegna dei bagagli da stiva. In questo modo è possibile orientarsi in tutti gli spazi coperti, sia landside che airside, prima ancora di arrivare in aeroporto. Questi i link partenze e arrivi da visitare in modalità interattiva: https://my.matterport.com/show/?m=ELoLRfsECUh – https://my.matterport.com/show/?m=c25bZQZGbEC