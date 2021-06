Coronavirus nel trapanese, i positivi scendono a 462

Ulteriore calo di positivi in provincia di Trapani, al netto di guarigioni e decessi. Attualmente, i contagiati sono 462, così suddivisi nelle varie città: Alcamo 54, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 5, Castellammare del Golfo 6, Castelvetrano 74, Custonaci 1, Erice 27, Favignana 2, Gibellina 6, Marsala 80, Mazara del Vallo 80, Paceco 24, Pantelleria 1, Partanna 2, Petrosino 3, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 2, San Vito lo Capo 4, Santa Ninfa 3, Trapani 72, Valderice 9, Vita 0.

Invariato il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in provincia (330), mentre sale il numero dei guariti (13102). I soggetti ricoverati sono 27, suddivisi tra terapia intensiva (2) e reparti Covid (25). Sono invece 435 coloro che si trovano in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 272 tamponi molecolari ed effettuati 207 test per la ricerca dell’antigene.